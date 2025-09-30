Nacionales

La consulta ciudadana en Dolega deja insatisfacción

Mientras la Autoridad Nacional de Descentralización evalúa el incidente durante la Consulta Ciudadana Distrital en Dolega, sus concejales reiteraron este lunes la prioridad de los ciudadanos

Dolega Noticias | Gimnasio del Colegio Beatriz Miranda de Cabal donde se llevó la consulta.
Lineth Rodríguez
30 de septiembre de 2025

Tras la polémica generada por la primera Consulta Ciudadana Distrital en Dolega- que terminó en quejas y acusaciones en redes sociales, denuncias de falta de transparencia y un clima de insatisfacción- los representantes de ese distrito chiricano reiteraron este lunes su postura, solicitando que se dé prioridad a los acuerdos municipales previamente firmados.

La actividad, que tenía como objetivo definir los proyectos a ser financiados con los fondos provenientes del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) y del Plan de Inversión de Obras Públicas y Servicios Municipales (PIOPySM) para la vigencia 2026, generó controversia.

De acuerdo con denuncias de autoridades locales y ciudadanos, la Ley de Descentralización (Ley 37 de 29 de junio de 2009, modificada por la Ley 66 de 2015 y la Ley 16 de 2022) establece que son los ciudadanos quienes deben proponer los proyectos comunitarios, no el alcalde.

En esta consulta, el alcalde del distrito, Miguel Pitti, supuestamente presentó dos proyectos que fueron aprobados por los asistentes y funcionarios municipales. Sin embargo, no se permitió que otros ciudadanos del distrito presentaran sus propuestas, lo que fue interpretado como una violación al principio de participación ciudadana y al espíritu de la descentralización.

Reunión de concejo

Durante la reunión del Concejo Municipal este lunes, el representante de Dolega, Víctor Eloy Pitti, expuso varias irregularidades, entre ellas que a ciertas personas no se les permitió firmar la lista de asistencia ni ingresar al gimnasio del Colegio Beatriz Miranda de Cabal, donde se llevó a cabo la consulta el pasado domingo 28 de septiembre.

Asimismo, Pitti solicitó que se dé prioridad a los compromisos establecidos en acuerdos municipales anteriores, firmados por el alcalde, especialmente en lo referente al tema de seguridad ciudadana.

Intentamos obtener la opinión del diputado del circuito 4-5, Jhonathan Vega, y del alcalde Miguel Pitti, pero al cierre de esta nota no respondieron a las preguntas.

“Una audiencia pública es cuando hay un consenso por una población, con concejales y el alcalde y solamente se aprueba si están de acuerdo, pero en este caso hay una consulta ciudadana que se ha llevado con una mala coordinación”.

De la Autoridad Nacional de Descentralización informaron que ya están al tanto de la situación y revisan el contenido
Concejales no estuvieron de acuerdo con lo planteado, Álvarez
