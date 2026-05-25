$!La crisis en la Unachi divide a la prensa y gremios en Chiriquí

El gremio periodístico de la provincia de Chiriquí manifestó su preocupación por la situación que atraviesa la Universidad Autónoma de Chiriquí (Unachi), señalando que los principales afectados son los estudiantes y la imagen de la principal casa de estudios superiores de la región.

La presidenta del Consejo Nacional de Periodismo en Chiriquí, Zoila Mayanis Chávez, expresó que: “Es preocupante ya que la parte más afectada en todo este conflicto son los estudiantes. El tema de la imagen nos preocupa también porque es nuestra casa de estudios superiores, ya venimos con temas administrativos de arrastre, no solo de la gestión actual”.

Chávez detalló, “nos preocupa el hecho de que la universidad tenga estos vínculos familiares para que puedan concretar una posición y no vean el tema profesional. Es triste que hayan convertido la Universidad en una finca privada”.

Por su parte, la directora de noticias de la emisora Radio Chiriquí, Maroush Nader, señaló que la crisis financiera que enfrenta la universidad era una situación previsible debido a la reducción presupuestaria registrada desde el año 2024.

Asimismo, agregó que “un buen administrador de los dineros estatales se caracteriza por la transparencia, la planificación estratégica y el comportamiento ético, los recursos públicos que le son otorgados se deben utilizar de la mejor manera”.

Mientras tanto, el periodista y comentarista radial chiricano Ronald Acosta Flores aseguró que, “nosotros como comunicadores, hace más de siete años venimos denunciando las irregularidades que se han dado, más que todo en el manejo un tanto político, donde la influencia del gobierno de turno y la vulnerabilidad de la rectora han afectado las finanzas públicas”.