La CSS lanza plataforma para consultar en línea la disponibilidad de medicamentos

La Caja de Seguro Social (CSS) informó que puso en funcionamiento Mi Farma Digital, una plataforma que permite a los asegurados consultar en línea si un medicamento forma parte de la cobertura institucional, verificar su disponibilidad y conocer en qué instalación de salud pueden retirarlo.

Conforme al reporte, la herramienta está disponible las 24 horas del día en mifarmadigital.css.gob.pa y no requiere usuario ni contraseña para realizar consultas.

Durante el lanzamiento, el director general de la CSS, Dino Mon Vásquez, afirmó que la plataforma busca facilitar el acceso a la información sobre el abastecimiento de medicamentos.

”No presentamos una aplicación; presentamos una nueva forma de relacionarnos con los asegurados. Por primera vez, los ciudadanos tienen en sus manos la misma información oficial que utiliza la CSS para administrar sus medicamentos. La transparencia no debilita a las instituciones; las fortalece”, señaló.

Entre las funciones de Mi Farma Digital se encuentran la búsqueda de medicamentos por nombre comercial o genérico, la consulta de existencias por instalación de salud y provincia, así como un sistema de semáforos que alerta cuando el inventario de un medicamento es bajo. La plataforma también ofrece información sobre el tipo de compra, proveedor y uso de los medicamentos.

Según la CSS, actualmente la institución mantiene una disponibilidad nacional de medicamentos del 93 %. La Lista Oficial de Medicamentos está integrada por 572 fármacos, distribuidos a través de una red de 75 farmacias y tres centros de almacenamiento en todo el país.