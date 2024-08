“Ratifico y reitero, hay que tener una gran cruzada para salvar la CSS, no hay opción. Se lo digo, pueblo panameño, o se salva el Seguro o se salva el Seguro, de lo contrario no quiero pensar lo que puede suceder, el debacle social y financiero que para el país representa echarse a un lado y dejar que esto avance”, dijo el jefe del Ejecutivo.

Mulino afirmó que no va a permitir que el presupuesto de la Nación sea coadministrado, en referencia a la modificación realizada en la comisión de presupuesto de la Asamblea al proyecto que buscaba restaurar los viáticos en misiones oficiales.

“No puede ser que ministros tengan que ir a la Asamblea para que le autoricen un viaje, esa locura no va a pasar. Yo colaboro armónicamente con el Legislativo, pero no me vengan a chantajear ni a coaccionar, como estaban acostumbrados con el gobierno anterior. Conmigo no hay chantaje que valga”.