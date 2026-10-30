La Defensoría del Pueblo inspecciona viviendas afectadas por terremoto en comunidades de Veraguas

Tres viviendas quedaron con pérdida total en la comunidad de El Ñopo, distrito de Montijo, según las inspecciones realizadas por la Oficina Regional de la Defensoría del Pueblo en Veraguas para conocer las afectaciones ocasionadas por el terremoto del pasado 9 de octubre.

Se detalló que durante el recorrido, la institución constató que seis residencias presentaban daños: tres con pérdida total y dos con afectaciones menores. Según el comunicado, los moradores indicaron que habían recibido la visita del representante de la localidad.

La Defensoría también inspeccionó la comunidad de Los Peñeros, en el distrito de Atalaya, donde encontró tres viviendas con rajaduras.

Las visitas se realizaron para verificar las condiciones en las que se encuentran las familias perjudicadas por el movimiento sísmico. A los afectados se les brindó orientación sobre las competencias y facultades de la institución.

La entidad indicó que dará seguimiento a las respuestas y actuaciones de las autoridades competentes ante las afectaciones registradas en ambas comunidades.