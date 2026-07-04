La Dirección Regional de Educación pide reforzar medidas de prevención por lluvias en la Comarca Ngäbe Buglé

La Dirección Regional de Educación de la Comarca Ngäbe Buglé exhortó a los directores de los centros educativos a reforzar los protocolos de seguridad y prevención ante la persistencia de las intensas lluvias, especialmente en la región de Ñö Kribo, donde se mantienen condiciones de riesgo por crecidas de ríos, quebradas y deslizamientos de tierra.

De acuerdo con la entidad, estas condiciones representan un peligro para estudiantes, docentes, padres de familia y personal administrativo. Por ello, recordó que el Decreto Ejecutivo N.° 49 de 2025 faculta a las autoridades educativas a suspender temporalmente las clases cuando existan situaciones fortuitas o de fuerza mayor que pongan en riesgo a la comunidad educativa.

La Dirección Regional indicó que, en caso de que un plantel decida suspender las clases, la medida deberá ser comunicada de inmediato para su seguimiento, aprobación y coordinación de las fechas de recuperación, conforme a lo establecido en la normativa vigente.

Asimismo, hizo un llamado a estudiantes, padres de familia y docentes a mantenerse informados únicamente a través de los canales oficiales y a seguir las recomendaciones de los organismos de gestión de riesgos. Entre ellas, evitar el cruce de ríos, quebradas o zonas inundadas mientras persistan las condiciones climáticas adversas.