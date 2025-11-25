Nacionales

La historia detrás de la avenida Justo Arosemena

Se encuentra en el corazón geográfico de la ciudad de Panamá, específicamente en el corregimiento de Bella Vista

ML | Edificio que alberga el centro cultural de la Alianza Francesa.
25 de noviembre de 2025

La avenida Justo Arosemena es una carretera secundaria de cuatro carriles unidireccional que atraviesa los corregimientos de Calidonia y Bella Vista. Durante el siglo XIX estos terrenos eran parte de fincas urbanas públicas y privadas.

La calle tuvo origen con el empalme de la avenida tercera del barrio de La Exposición y la calle 34 A del proyecto de saneamiento de Calidonia por la Isthmian Canal Comission en 1911.

Recorre barrios con características diferenciadoras: El Marañón (ave. Central con cl. 26 oeste - Plaza Mahatma Gandhi), La Exposición (desde cl. 26 hasta cl. 38 -los terrenos del hospital Santo Tomás), Vista del Mar (desde cl. 38 hasta cl. 42) y Bella Vista (desde calle 42 hasta la vía España- Frente a La Cresta).

Esta avenida limita al norte con Betania y Pueblo Nuevo, al sur con la Bahía de Panamá, al este con San Francisco, y al oeste con Calidonia y Curundú.

Funcionaba como vial de interconexión entre el centro histórico y la nueva zona bancaria y de negocios. Junto a av. México y Cuba, estuvo relegada por mucho tiempo a un tránsito interno. Tras una reorganización del tránsito, fue designada como la salida hacia el área expandida de la ciudad como Campo Alegre y Marbella, lo que trajo un mayor flujo de tráfico. Tras la construcción de la línea 1 del Metro de Panamá y las inversiones en el espacio público, adquirió mayor relevancia como un eje troncal de tránsito y transporte público, atrayendo una mayor cantidad de visitantes a los tradicionales servicios hospitalarios, educativos e institucionales, a unos pasos de la avenida Balboa y la cinta costera.

De interés

Esta calle unió dos sectores, por un lado: las casas de madera de los barrios, por el otro los chalets hispanistas y casas de playa de Bella Vista.

Da inicio en los accesos de la estación del Metro 5 de Mayo y el museo Afroantillano, vestigio de los barrios de El Trujillo, Guachapalí y El Marañón.

En La Exposición, están el hospital Santo Tomás , el Instituto Gorgas (1926), y el Hatillo (1969-1970).

El sector de Vista del Mar, principalmente residencial de hispanistas, por ejemplo, la sede de la Universidad del Istmo.

Dr. Justo Arosemena nació en la ciudad de Panamá el 9 de agosto de 1817 del hogar formado por don Mariano Arosemena, prócer de la independencia, y doña Dolores Quesada.

Justo Arosemena obtuvo su grado de doctor en Derecho en 1838. Diputado al Congreso colombiano en 1852. En 1856, don Justo criticó la cláusula XXXV del tratado Mallarino-Bidlack por ser fuente permanente de controversias entre Colombia y los Estados Unidos. Mantuvo latente el principio de que el Istmo de Panamá tenía el mismo derecho para separarse de la Nueva Granada, como el que tuvo al independizarse de España. Don Justo fue el redactor del borrador de las cláusulas inherentes al Convenio de Colón, el cual firmó don Santiago de la Guardia.

En 1870 firma el Tratado Arosemena, Sánchez-Huribut, para la construcción de un canal interoceánico por el Istmo, pero el Senado de los Estados Unidos lo rechazó.

Actuó para que Inglaterra influyera sobre España con el fin de lograr la abolición de la esclavitud en Cuba y Puerto Rico. Murió en la ciudad de Colón el 23 de febrero de 1896.

Fue construida en la finca “Los Cocales”, propiedad de Magdalena Herrera, heredera de Tomás Herrera.
