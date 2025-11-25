La historia detrás de la avenida Justo Arosemena

La avenida Justo Arosemena es una carretera secundaria de cuatro carriles unidireccional que atraviesa los corregimientos de Calidonia y Bella Vista. Durante el siglo XIX estos terrenos eran parte de fincas urbanas públicas y privadas.

La calle tuvo origen con el empalme de la avenida tercera del barrio de La Exposición y la calle 34 A del proyecto de saneamiento de Calidonia por la Isthmian Canal Comission en 1911.

Recorre barrios con características diferenciadoras: El Marañón (ave. Central con cl. 26 oeste - Plaza Mahatma Gandhi), La Exposición (desde cl. 26 hasta cl. 38 -los terrenos del hospital Santo Tomás), Vista del Mar (desde cl. 38 hasta cl. 42) y Bella Vista (desde calle 42 hasta la vía España- Frente a La Cresta).

Esta avenida limita al norte con Betania y Pueblo Nuevo, al sur con la Bahía de Panamá, al este con San Francisco, y al oeste con Calidonia y Curundú.

Funcionaba como vial de interconexión entre el centro histórico y la nueva zona bancaria y de negocios. Junto a av. México y Cuba, estuvo relegada por mucho tiempo a un tránsito interno. Tras una reorganización del tránsito, fue designada como la salida hacia el área expandida de la ciudad como Campo Alegre y Marbella, lo que trajo un mayor flujo de tráfico. Tras la construcción de la línea 1 del Metro de Panamá y las inversiones en el espacio público, adquirió mayor relevancia como un eje troncal de tránsito y transporte público, atrayendo una mayor cantidad de visitantes a los tradicionales servicios hospitalarios, educativos e institucionales, a unos pasos de la avenida Balboa y la cinta costera.