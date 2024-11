$!La importancia de las reformas al programa IVM

Economistas consultados por Metro Libre explicaron por qué es importante aprobar una nueva ley que le dé sostenibilidad financiera al Fondo de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) y cuáles serían algunas de las consecuencias si no se hacen esas reformas.

“En estos momentos se presenta un déficit en la parte del IVM, donde se agotaron las reservas y puede colapsar el sistema si no se modifica la ley, que cambie la manera como se está desarrollando ese programa y que permita capitalizar porque, como ya se acabaron las reservas, ahora hay que buscar un sistema que permita la suficiente liquidez para poder con las pensiones y jubilaciones de quienes ya cotizan en la CSS”, manifestó Olmedo Estrada, expresidente del Colegio de Economistas de Panamá.

Por su parte, el economista Roger Durán declaró que “si no se realizan reformas a la CSS, las consecuencias serían insolvencia, afectando el pago de pensiones y generando una crisis económica y social. Esto impactaría a miles de jubilados, aumentando la presión fiscal sobre el Estado y comprometiendo otras áreas esenciales como la salud, la educación, entre otros”.

“Si no se reforma, las personas que están en el sistema de beneficio definido no van a tener sus pensiones, porque el fondo se agotó”, señaló Ana Patiño, profesora de Economía en la UP.