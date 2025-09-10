La Junta de Planificación revisará plan de ordenamiento territorial de San Francisco

La Junta de Planificación Municipal se encargará de revisar el plan de integración de San Francisco, a través del cual quedará establecida la zonificación y las normativas especiales para cada área del corregimiento. La propuesta de incluir a este corregimiento en el Plan Local de Ordenamiento Territorial, fue aprobada el pasado lunes para ocho de los nueve barrios del lugar. De la Dirección de Planificación Urbana de la Alcaldía de Panamá explicaron que la Junta será integrada por un representante de la alcaldía; dos del Concejo Municipal; uno de la Facultad de Arquitectura de Universidad de Panamá; dos de la sociedad civil; uno de la Sociedad Panameña de Ingenieros y Arquitectos (SPIA), entre otros.

Serena Vamvas, representante de San Francisco, manifestó que “la posición de la Junta Comunal es ser un puente. Lo que vamos a seguir haciendo, es crear esos canales de comunicación y espacios de diálogo entre la Alcaldía, que es la entidad que lleva a cabo el proceso, y la comunidad para que puedan elevar sus preocupaciones. Los Planes de Ordenamiento Territorial se deben revisar cada 5 años, entonces es posible hacer modificaciones”.