La OEA reconoce a Panamá por organización de la 56.ª Asamblea General

La Organización de los Estados Americanos (OEA) aprobó por aclamación una declaración en la que reconoce a Panamá por la organización del quincuagésimo sexto período ordinario de sesiones de la Asamblea General del organismo.

Durante una sesión del Consejo Permanente de la OEA, la embajadora y representante permanente de Panamá ante el organismo, Ana Irene Delgado, agradeció a los Estados miembros el respaldo a la declaración y destacó que este reconocimiento refleja el espíritu de cooperación del sistema interamericano.

La diplomática también agradeció a Estados Unidos por promover la iniciativa que dio origen a la declaración.

Delgado señaló que para Panamá fue un honor albergar la 56.ª Asamblea General de la OEA y recibir a delegaciones de los Estados miembros, observadores permanentes, organismos internacionales, representantes de la sociedad civil y del sector privado.

Asimismo, recordó que la reunión coincidió con la conmemoración del bicentenario del Congreso Anfictiónico de Panamá de 1826, un hecho que, según indicó, reforzó el papel del país como sede del diálogo y la cooperación regional.

La embajadora sostuvo que las resoluciones y declaraciones aprobadas durante la Asamblea General evidencian la capacidad de la OEA para alcanzar consensos frente a los desafíos comunes de la región.

También afirmó que el éxito del encuentro fue resultado del trabajo conjunto entre los Estados miembros y de los esfuerzos realizados por Panamá como país anfitrión.