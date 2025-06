La Operación Omega se mantiene en la provincia de Bocas del Toro

En el quinto día de la Operación Omega, los enfrentamientos entre manifestantes indígenas y unidades antidisturbios de la Policía Nacional en la vía Rambála-Almirante continuaron.

El viceministro de Seguridad, Luis Felipe Icaza, informó que en los cinco días de operación se han aprehendido 52 personas, y se mantienen 20 puntos abiertos, 20 cerrados y tres de forma parcial. Sobre las aperturas, destacó dos: Nuevo Paraíso y Altos del Valle.

El ministro de Seguridad, Frank Ábrego, aclaró que no se ha reportado persona alguna con herida de bala en la cabeza. “Hemos verificado y preguntado y no ha aparecido ninguna persona herida en ningún hospital del país, y mucho menos en esa región en las condiciones que aparece en el video. Quiero hacer la salvedad que nosotros no usamos perdigones ni armas de fuego durante las manifestaciones”.

Melissa Navarro, directora médica institucional de la Caja de Seguro Social, informó que, desde el inicio de la Operación Omega, el pasado 14 de junio, se han atendido a 35 personas, entre ellas “aproximadamente 28 manifestantes, seis miembros de la Policía Nacional y una persona que se recibió en el hospital de Chiriquí Grande sin signos vitales”.

La funcionaria detalló que ninguno de los pacientes se encuentra hospitalizado. De los heridos, el caso más grave fue el de un miembro de la Policía que llegó con un trauma craneoencefálico y ya se encuentra estable. “No contamos con pacientes hospitalizados. La mayoría han llegado por heridas menores de traumas en la piel, laceraciones y heridas cortantes que se pueden resolver con curaciones y suturas”, dijo.