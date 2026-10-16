La Pitaloza de Herrera: el epicentro del sismo de 7.5

<span class="mln_uppercase_mln">ml |</span> La onda expansiva rasgó también el suelo de Veraguas, ensañándose con el misticismo y la fe de su gente. En Santiago, el pánico tomó la Avenida Central mientras pedazos de la estructura de la Catedral caían al suelo, agrietando el edificio municipal y forzando el cierre de las calles ante el asombro de los transeúntes. Pero el dolor espiritual más profundo se sintió en Atalaya. Allí, el histórico santuario del Jesús Nazareno, refugio de millones de peregrinos, no pudo resistir el embate y el colapso de la parte superior de su emblemática torre campanario.