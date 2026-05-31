La Policía arrestó a 217 personas en las últimas 24 horas

La Policía Nacional informó que, en el marco del Plan Firmeza, durante las últimas 24 horas fueron arrestadas 217 personas en distintos operativos realizados a nivel nacional.

De acuerdo con el reporte oficial, de los detenidos, 146 mantenían oficios de captura vigentes, 62 fueron conducidos por faltas administrativas, cuatro fueron sorprendidos en flagrancia y cinco fueron aprehendidos por delitos relacionados con microtráfico.

Como parte de las acciones operativas, las unidades policiales llevaron a cabo 20 diligencias de allanamiento, que permitieron el decomiso de dos armas de fuego, tres municiones, un proveedor, además de B/. 6.00 en efectivo. También se logró la recuperación de dos vehículos que mantenían reporte.

En materia de seguridad vial, la entidad policial mencionó que la Dirección Nacional de Operaciones de Tránsito colocó 1,145 boletas por diversas infracciones al Reglamento de Tránsito. Entre las faltas más recurrentes destacan 297 por exceso de velocidad, 68 por luces no adecuadas, 29 por licencia vencida, 12 por hablar por celular mientras se conducía y 34 por embriaguez comprobada.

Asimismo, las autoridades informaron que un total de 91 vehículos fueron removidos de circulación y trasladados en grúas por incumplimientos a las normas de tránsito.