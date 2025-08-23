La Policía capturó a uno de los más buscados por homicidio en Colón

La Policía Nacional informó que, mediante acciones operativas en el corregimiento de Sabanitas, provincia de Colón, logró la captura de un sujeto incluido en la lista de los más buscados por las autoridades del país.

En un comunicado explicaron que la persona detenida era requerida por su presunta vinculación en un caso de homicidio doloso agravado y tentativa de homicidio, delitos que mantienen en alerta a los organismos de seguridad y justicia.

El detenido fue puesto a órdenes del Ministerio Público para que continúe el proceso legal correspondiente.