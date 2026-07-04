Nacionales

La Policía decomisó 201 paquetes de presunta droga en puerto del Pacífico

La Policía decomisó 201 paquetes de presunta droga en puerto del Pacífico
ML | Un ciudadano detenido por la Policía Nacional.
Redacción Metro Libre
04 de julio de 2026

La Policía Nacional informó que en coordinación con el Ministerio Público y la Unidad Táctica Antidrogas, decomisó 201 paquetes de presunta sustancia ilícita ocultos en el cabezal de un vehículo articulado estacionado en una terminal portuaria del Pacífico.

Durante la operación, personal especializado inspeccionó y verificó la carga, logrando ubicar los paquetes escondidos en la estructura del cabezal del vehículo articulado.

Tras el hallazgo, fue aprehendido un ciudadano panameño que quedó a disposición de las autoridades competentes para las investigaciones y diligencias correspondientes.

La Policía Nacional reiteró que continuará reforzando la seguridad en las instalaciones portuarias y el control de la cadena logística, con el objetivo de desarticular cualquier intento de tráfico de drogas.

Tags:
Puerto
|
Pacífico
|
Policía Nacional
|
decomiso de drogas
|
Contenido Patrocinado
TE PUEDE INTERESAR