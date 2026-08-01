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La Policía detiene a 4 personas y decomisa 3 armas de fuego

La Policía detiene a 4 personas y decomisa 3 armas de fuego
Cortesía | Sospechosos aprehendidos.
La Policía detiene a 4 personas y decomisa 3 armas de fuego
Cortesía | Armas decomisadas.
Redacción Web
01 de agosto de 2026

La Policía Nacional, a través de la Zona Policial de Don Bosco, aprehendió a cuatro personas y decomisó tres armas de fuego junto con tres cargadores, tras una persecución policial registrada en el sector de Concepción, corregimiento de Juan Díaz.

La entidad informó que tras una rápida intervención de las unidades permitió interceptar el vehículo en el que se desplazaban los sospechosos.

Los cuatro ciudadanos, junto con los indicios decomisados, fueron remitidos a las autoridades competentes para los trámites de rigor.

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