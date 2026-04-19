La Policía Nacional detiene a 254 personas en las últimas 24 horas

La Policía Nacional informó que, en las últimas 24 horas fueron aprehendidas 254 personas. De ellas, 181 fueron por oficio, 60 por faltas administrativas, cuatro en flagrancia y nueve por microtráfico.

Según el reporte policial, se realizaron 88 diligencias de allanamiento, se decomisaron seis armas de fuego, 355 municiones, B/. 237.00 en efectivo y se recuperó un vehículo.

En tanto, en materia de tránsito, detallaron que se colocaron 821 boletas, de las cuales destacan 150 por exceso de velocidad, 43 por luces no adecuadas, 12 por licencias vencidas, cinco por embriaguez comprobada y tres por aliento alcohólico. Además, se remolcaron 50 vehículos en grúas por diversas causas.