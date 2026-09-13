La Policía Nacional detuvo a 189 personas en operativos realizados a nivel nacional

La Policía Nacional informó que durante las últimas 24 horas, fueron arrestadas 189 personas a nivel nacional y se realizaron 16 diligencias de allanamiento.

De ellas, 95 fueron detenidas por oficio, 72 por faltas administrativas, 21 en flagrancia y una por microtráfico.

La institución también reportó el decomiso de dos armas de fuego y la recuperación de un vehículo como parte de las acciones desarrolladas bajo el Plan Firmeza.

En materia de seguridad vial, la Policía Nacional indicó que fueron colocadas 960 boletas por incumplir el Reglamento de Tránsito.

También detalló que 290 correspondieron a exceso de velocidad, 34 a luces inadecuadas, nueve por hablar por teléfono mientras se conduce y cinco a casos de embriaguez comprobada. Además, 144 vehículos fueron removidos con grúa por diversas causas.