La Policía Nacional incauta presunta sustancia ilícita y diversos artículos en requisa en La Joya

La Policía Nacional de Panamá informó que, tras el desarrollo de la operación Armagedón XXXVIII, unidades policiales realizaron una requisa en los pabellones N.° 6 y N.° 9 del Centro Penitenciario La Joya, donde se decomisaron presuntas sustancias ilícitas y diversos artículos prohibidos.

Durante la intervención, las autoridades lograron recuperar una bolsa con hierba seca y 50 carrizos plásticos que contenían polvo blanco, supuestamente vinculado a sustancias ilegales.

Además, detallarón en un comunicado que se incautó una considerable cantidad de objetos no autorizados, entre ellos 54 teléfonos celulares, 41 cabezotes, cuatro routers, audífonos, cables USB, encendedores, cuchillas, cigarrillos y componentes electrónicos.

De igual forma, los agentes hallaron equipos como una pesa digital, dispositivos de almacenamiento, una antena Starlink, materiales para tatuar y otros artículos prohibidos dentro del centro penitenciario.