La Policía Nacional incautó más de 600 paquetes de presunta droga

La Policía Nacional informó que, en coordinación con el Ministerio Público, realizó dos operativos que dieron con el decomiso de 634 paquetes de presuntas sustancias ilícitas, armas de fuego y municiones.

La entidad indicó que, durante una diligencia de allanamiento en el sector de Condado del Rey, corregimiento de Amelia Denis de Icaza, las unidades policiales lograron la incautación de 509 paquetes con presuntas sustancias ilícitas, así como dos armas de fuego, proveedores y municiones.

En un comunicado explicaron que, en acciones paralelas llevadas a cabo en el corregimiento de Barrio Sur, provincia de Colón, detuvieron a un sujeto que transportaba 125 paquetes de presunta droga ocultos en el vehículo en el que se movilizaba. En este operativo también se decomisó una pistola, además de proveedores y municiones.

La Policía señaló que las personas arrestadas y los indicios fueron remitidos a las autoridades competentes para su debido trámite.