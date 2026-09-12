La Policía Nacional reporta 189 aprehendidos y 74 allanamientos a nivel nacional

La Policía Nacional informó a través de su cuenta oficial en X que, durante las últimas 24 horas, fueron aprehendidas 189 personas a nivel nacional y se realizaron 74 diligencias de allanamiento.

La institución también reportó el decomiso de tres armas de fuego y la recuperación de un vehículo, como parte de las acciones desarrolladas bajo el #PlanFirmeza.

En materia de seguridad vial, la Policía Nacional indicó que fueron colocadas 1,002 boletas por incumplir el Reglamento de Tránsito.

También detalló que 254 correspondieron a exceso de velocidad, 38 a luces inadecuadas y cinco a casos de embriaguez comprobada. Además, 95 vehículos fueron removidos con grúa.