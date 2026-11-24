Una antigua caseta utilizada por inspectores de tránsito permanece en la ciudad de Panamá como vestigio de un sistema de regulación vehicular que funcionaba de manera manual durante el siglo XX. La estructura, ubicada en la intersección de la Vía España y la calle que conecta con el intercambiador de Martín Sosa, podría ser sometida a una evaluación para determinar su valor patrimonial.

El arquitecto y urbanista Gerónimo Espitia explicó que desde la parte superior de estas estructuras los policías dirigían la circulación mediante señales y silbatos. “En aquella época existían varias estructuras de este tipo. Una de ellas también estaba ubicada en El Chorrillo, pero fue demolida”, recordó.

Por su parte, el historiador José Álvaro señaló que también hubo casetas en el sector conocido como Kilómetro Cero, cerca de la conexión hacia el Corredor Norte y en el puente próximo a la Cervecería Nacional. Otra funcionó en el puente de San Miguelito. Con el tiempo, estas estructuras desaparecieron.

Ante el riesgo de perder este elemento del paisaje urbano, el representante de Bella Vista, César Kiamco, anunció que impulsará una solicitud ante la Dirección de Patrimonio Histórico del Ministerio de Cultura para evaluar su conservación.

“Probablemente es la única de esos sitios para controlar el tránsito que se preserva en toda la ciudad”, señaló Kiamco. Añadió que la iniciativa también contempla proteger otros elementos.