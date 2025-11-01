La UMIP da la bienvenida al Mes de la Patria con un solemne acto

La Universidad Marítima Internacional de Panamá (UMIP) informó que dio inicio a las celebraciones del Mes de la Patria con un solemne acto en el que se destacó el orgullo nacional y el compromiso institucional con los valores patrios.

Durante la ceremonia, los cadetes de la universidad protagonizaron emotivos momentos que reflejaron el orgullo, la unidad y el sentido de pertenencia que caracterizan a la comunidad universitaria.

Asimismo, la UMIP reafirmó su compromiso con la identidad nacional, resaltando la importancia de mantener vivo el espíritu de unidad y soberanía que distingue a Panamá.

Finalmente, la institución expresó que, como cada año, en la UMIP ondean con fervor los colores de la bandera nacional, símbolo que representa la independencia y la libertad del país.