La UMIP presenta su oferta académica para el año 2027

La Universidad Marítima Internacional de Panamá (UMIP) presentó su oferta académica 2027 en una jornada dirigida a futuros estudiantes y sus familias, con el objetivo de dar a conocer las carreras, programas y oportunidades de formación que ofrece la institución.

Durante el encuentro, los decanos de las diferentes facultades expusieron los planes de estudio de cada carrera. Detallaron el perfil profesional de los egresados y las oportunidades laborales en el sector marítimo, portuario, logístico y de las ciencias del mar, áreas estratégicas para el desarrollo de Panamá.

Uno de los principales atractivos de la jornada fue el recorrido por los simuladores, laboratorios y espacios especializados de la UMIP. Docentes de la institución realizaron demostraciones y explicaron a los visitantes cómo estas herramientas forman parte del proceso de enseñanza, permitiendo a los estudiantes desarrollar competencias prácticas en ambientes que reproducen situaciones reales de la industria marítima.

“La experiencia permitió a los asistentes conocer de primera mano cómo la formación académica se complementa con la práctica y el uso de tecnología especializada, elementos fundamentales para preparar profesionales capaces de responder a las nuevas exigencias de una industria marítima cada vez más dinámica”, señaló la UMIP.

La actividad también sirvió como espacio de orientación vocacional para jóvenes próximos a iniciar sus estudios universitarios que buscan alternativas profesionales vinculadas con el mar, la navegación, la ingeniería, las ciencias marinas, la logística y otras áreas clave para la economía nacional.

Con esta iniciativa, la UMIP reafirma su compromiso de acercar la universidad a la sociedad y destacar la importancia de formar profesionales altamente capacitados para un sector que desempeña un papel fundamental en la conexión de Panamá con el mundo.