La UMIP reanuda clases presenciales este lunes tras evaluaciones

Las clases presenciales en la Universidad Marítima Internacional de Panamá (UMIP) se reanudarán el próximo lunes 19 de octubre, luego de que las evaluaciones estructurales confirmaran que los edificios del campus se encuentran en condiciones seguras tras el sismo registrado el pasado 9 de octubre.

La universidad comunicó que la decisión se tomó tras culminar las inspecciones de las instalaciones, con el objetivo de garantizar la seguridad de la comunidad universitaria.

La UMIP agradeció la comprensión de estudiantes, docentes y personal administrativo durante este periodo, en medio de las medidas adoptadas a nivel nacional tras el movimiento telúrico.