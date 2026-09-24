La UNACHI informa que el MEF liberó $7.7 millones para pagar tres quincenas adeudadas

La Universidad Autónoma de Chiriquí (UNACHI) informó este jueves que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) liberó aproximadamente $7.7 millones para cubrir el pago de la última quincena de agosto y las dos quincenas correspondientes a septiembre, adeudadas al personal docente y administrativo.

Según un comunicado firmado por el rector Absel Navarro, las autoridades universitarias han gestionado de manera continua ante el MEF el traslado de una partida presupuestaria para garantizar el pago de las tres quincenas pendientes.

“El MEF completó la revisión legal correspondiente y remitió el expediente a la Asamblea Nacional para su evaluación y aprobación”, indicó la universidad.

Sobre la comparecencia ante la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional, la UNACHI afirmó que no recibió una convocatoria ni notificación oficial para presentarse este jueves.

“Por el contrario, la representación universitaria fue notificada formalmente para presentarse el próximo lunes a las 8:30 a. m. Por esta razón, la delegación institucional no realizó el traslado a la ciudad de Panamá”, señaló el comunicado.

La universidad también se refirió a la inclusión del traslado de partida en el orden del día de la Comisión de Presupuesto.

“Pese a que el tema del traslado de partida figuraba en el orden del día de la Comisión de Presupuesto, el punto no pudo ser abordado debido a la reprogramación comunicada para el inicio de la próxima semana, ocasión en la que la representación de esta casa de estudios superiores estará presente”, explicó.

La UNACHI indicó que los $7.7 millones liberados por el MEF corresponden a una primera fase de las gestiones para atender la situación presupuestaria.

“Aunque el monto proyectado para garantizar la operación completa del resto del año alcanzaba los $30 millones de dólares, el MEF ha manifestado su disposición de continuar identificando las fuentes financieras necesarias para atender de forma progresiva las necesidades del presupuesto institucional”, señaló la institución.