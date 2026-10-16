La UNACHI reanudará las clases presenciales en el Campus Central el 19 de octubre

Las clases presenciales se reanudarán el próximo lunes 19 de octubre en el Campus Central de la Universidad Autónoma de Chiriquí (UNACHI), luego de las evaluaciones técnicas realizadas tras el sismo registrado en el país.

La medida incluye a docentes y estudiantes del Campus Central, mientras que los centros regionales, la Extensión Universitaria de Boquete, las sedes y subsedes continuarán bajo la modalidad semipresencial acordada en el Consejo Académico.

La UNACHI detalló que la reanudación de las actividades académicas presenciales está establecida en la Circular N.° 042-2026, emitida por la Vicerrectoría Académica, a cargo de la doctora Katia Acosta.

La administración universitaria también agradeció a la comunidad educativa por su colaboración y comprensión durante la semana, en la que se inició el retorno paulatino a las labores administrativas el miércoles 14 de octubre.

El comunicado lleva la firma del rector de la universidad, Absel Navarro, quien exhortó a los distintos estamentos universitarios a mantenerse atentos a los canales oficiales de comunicación de la institución.