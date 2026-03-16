La UP solicita al MEF liberar $30 millones de sus fondos

La Universidad de Panamá solicitó al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) autorización para utilizar 30 millones de dólares de fondos propios que la institución mantiene depositados en el Banco Nacional de Panamá, con el fin de atender compromisos y proyectos institucionales durante este año.

El rector de la Universidad de Panamá, Dr. Eduardo Flores Castro, explicó que la institución dispone de aproximadamente 100 millones de dólares generados por la propia universidad, principalmente a través de programas de posgrado, maestrías, doctorados y otros servicios académicos. Sin embargo, el uso de estos recursos requiere la aprobación del Ejecutivo y posteriormente de la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional.

La solicitud se da en medio de un escenario inédito para la universidad estatal. De acuerdo con la información presentada en la nota de prensa institucional, por primera vez en sus 91 años de historia el presupuesto de la Universidad de Panamá es menor que el del año anterior, lo que ha generado limitaciones para su funcionamiento y expansión académica.

En septiembre del año pasado, durante la sustentación del presupuesto ante la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional, la universidad planteó la necesidad de contar con 410 millones de dólares para el periodo fiscal 2025–2026. No obstante, el MEF recomendó una asignación de 317 millones de dólares, argumentando que el ajuste responde a la realidad económica del país y a la necesidad de priorizar los recursos disponibles.

“Esperamos que el Ministerio de Economía y Finanzas pueda escuchar esta urgente necesidad y aprobar el uso de esos recursos para poder cumplir con responsabilidades institucionales”, indicó Flores.

La reducción presupuestaria, según explicó el rector, está afectando la capacidad de la universidad para ejecutar proyectos de infraestructura, ampliar su oferta académica y fortalecer los centros regionales en el interior del país.

Entre las iniciativas que han tenido que posponerse se encuentran la apertura de nuevas carreras y la creación de anexos universitarios en comarcas indígenas debido a las restricciones financieras.

Para el próximo periodo académico, que iniciará la próxima semana, se prevé el ingreso de aproximadamente 15 mil nuevos estudiantes, lo que elevará la matrícula total a cerca de 90 mil en todo el país.

Sin embargo, debido a limitaciones de infraestructura y personal docente, alrededor de 5 mil aspirantes no lograron obtener un cupo, principalmente en carreras de alta demanda como medicina, odontología, veterinaria, farmacia y enfermería.