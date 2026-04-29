Las armas de fuego: de las calles a los centros penitenciarios

<span class="mln_uppercase_mln">ml |</span> Entre los diferentes tipos de armas decomisadas se encuentran 390 pistolas, 116 revólveres, 39 rifles, 60 escopetas, 30 fusiles, además de una mini Uzi y una subametralladora. A esto se suman 179 armas de fuego, incluyendo 112 de balines (pellet), 54 réplicas y 4 artefactos explosivos.Según una fuente del Ministerio Público, que solicitó reserva, estas armas suelen llegar a manos de delincuentes a través de estructuras jerárquicas, donde un superior las distribuye tras haberlas obtenido en actividades ilícitas vinculadas al tráfico de armas.Según la fuente, de igual forma existe la modalidad en la que el delincuente la roba a los ciudadanos que se dedican a realizar labores de guardia de seguridad.