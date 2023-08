Lau: Finanzas de la CSS no soportan aumentos exigidos por diversos gremios

La Caja de Seguro Social (CSS) no puede dar lo que no tiene, respondió su director general el Dr. Enrique Lau Cortés, ante las exigencias de aumento salarial de diversos gremios de la institución.

Precisó que para enfrentar todas las demandas salariales se necesitarían unos $480 millones adicionales en el presupuesto anual. Añadió que solo los compromisos heredados de administraciones anteriores le cuestan a la entidad más de $20 millones por año. “Nosotros no podemos dar lo que no tenemos”, enfatizó.

Lau Cortés preguntó qué contraprestación recibiría la población a cambio de este aumento y recordó que, por el contrario, los pacientes con frecuencia exigen una mejor atención.

“Frente a estas situaciones, ¿con qué cara le puedo decir al pueblo que me voy a subir el salario? No digo que no se lo merezcan, lo que estoy diciendo es que la población tiene que tener evidencia científica y objetiva de que lo que se está pidiendo es coherente con lo que ellos (los funcionarios de la CSS) le están entregando a la población”, subrayó.

Ante la falta de recursos económicos para suplir sus exigencias laborales, Lau Cortés dijo que apelará a los valores que rodean a los funcionarios de salud para que prime el bienestar de la población.

“Los trabajadores de la salud jamás han dejado morir a nadie, independientemente de las reclamaciones que sean. Entonces, apelaremos a esos valores para que la población no sufra”, enfatizó.