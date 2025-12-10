Licenciatura de Derecho y Ciencias Políticas de la Unachi logra acreditación de CONEAUPA

La Universidad Autónoma de Chiriquí (Unachi) fue reconocida con la acreditación de la Licenciatura en Derecho y Ciencias Políticas, por un periodo de seis años, otorgado por el Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria de Panamá (CONEAUPA).

La acreditación se alcanzó con una calificación de 686 puntos sobre 700, informaron.

La doctora Lisbeth Casasola, de la Dirección de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior de la UNACHI, subrayó que “este es un avance significativo y al cual hay que darle seguimientos para lograr la reacreditación de la carrera cuando se cumplan los 6 años que fueron otorgados por CONEAUPA”.

En tanto, el decano magister Roosevelt Cabrera, mencionó que la acreditación de esta carrera fue un reto para la facultad y que “gracias al apoyo de todos los estamentos que allí laboran y de los propios estudiantes lo que permitió alcanzar la acreditación”.

La acreditación es un proceso riguroso mediante el cual una carrera demuestra, ante evaluadores externos, la calidad de su enseñanza, sus procesos administrativos, sus resultados académicos y su impacto social. Representa una garantía pública de que formamos abogados y profesionales altamente competentes y comprometidos con los más altos estándares, destacaron de la casa de estudios superiores.