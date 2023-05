Llamado a huelga este lunes divide a gremios docentes

Para este lunes, 15 de mayo, un grupo de educadores afiliados a la Unión Nacional de Educadores de Panamá (UNEP) y a la Unión Nacional de Educadores por la Calidad de la Educación Panameña (UNECEP) hicieron un llamado a asamblea general y por ende, paralización de clases; acción que no comparten los docentes miembros de ASOPROF, AEVE, ASOMOGREC, AEDPA, AMIA, SINTE y voceros comarcales.

Fernando Ábrego, secretario general de la Asociación de Profesores de Panamá (Asoprof), explicó que los miembros de UNEP y UNECEP mantuvieron reuniones con la ministra de Educación, pero no llegaron a acuerdos. “La señora ministra ha estado reviviendo una mesa que ella la denomina mesa bilateral, que es una mesa que surgió en el 2016, hace 7 años, y ya no tiene ninguna razón de ser; pero en esa mesa bilateral ella ha hecho tres reuniones, donde ha invitado a UNEP y a UNECEP. Nada más los convoca a ellos, porque se sienten cómodos sin la presencia de Asoprof, de Aeve, Asomogrec en Colón, Amia (el gremio de maestros más grandes), entonces, ellos se sintieron burlados porque en esas tres reuniones que se dieron nunca se concretizó el pago de varias cosas: vigencias expiradas, el tema de los B/.626.40, que les deben a todos los educadores a nivel nacional”, relató Ábrego.

En cuanto al rechazo al llamado a huelga para este lunes, el secretario general de Asoprof manifestó que “como no participamos de esa reunión, hace dos viernes atrás, no podemos apoyar la huelga a partir de este lunes porque nosotros no fuimos parte de esa discusión. Nosotros convocamos a un piqueteo, en el que al final nos atendieron y la propuesta es que se reactive la Mesa Única del Diálogo, pero que se denomine Mesa de Seguimiento, que es producto de lo que salió en Coclé el año pasado, porque ahí vamos a tratar temas como: el FECE, el porcentaje del PIB para la educación, infraestructura, nombramientos que les hacen falta a las escuelas y colegios, es decir, hay un listado que vamos a tocar el día 19 de mayo, en Ciudad del Saber”.

El dirigente sindical de los educadores agregó que para el encuentro del próximo viernes han solicitado que estén los representantes del Ministerio de Economía y Finanzas y, si es posible, el viceministro de Economía y Finanzas Jorge Almengor, para que le diga a los docentes en qué fecha se va a pagar la deuda de B/.626.40 que se debe desde el 2020.

“La señora ministra dejó dicho que ella solicitó que se pagará en el primer semestre, ella nunca ha querido dar fecha, pero como el semestre termina el 30 de junio, nosotros lo que estamos planteando es que en 50 días se pague, porque eso viene del 2020, ellos incluso, en la huelga del año pasado, el Meduca anunció que se pagaría en enero de este año”, resaltó el secretario de Asoprof.

Ábrego afirmó que este lunes todos los educadores deben estar en sus puestos de trabajo, porque el otro viernes tendrán una reunión para hacer los ajustes que no se lograron esta semana; sin embargo, dijo que, “si de esa reunión no resulta nada de lo acordado en Penonomé y también del tema del pago, es posible que a partir del 19 de mayo estemos anunciando una acción más fuerte que la del piqueteo de hoy”.

Del Meduca hicieron un llamado a los grupos que planean hacer movilizaciones el lunes y a los que participaron este viernes de la reunión en Cárdenas, a que se sumen todos a una mesa, que tendrá como mediador al Ministerio de Gobierno y al MEF, para dar una respuesta y emitir un informe.

Por su parte, el presidente Laurentino Cortizo también solicitó a los gremios docentes del país retomar el diálogo, para llegar a acuerdos que no perjudiquen la educación de miles de estudiantes de escuelas oficiales.

Cortizo destacó que, desde el inicio de su administración, pagó millones de dólares en deudas atrasadas que había con los educadores por parte de anteriores gobiernos, por lo que reiteró a los docentes que “conversando podemos llegar a acuerdos sin afectar a los estudiantes”.