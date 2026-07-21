Llaman a embarazadas a vacunarse contra virus

Redacción | Frente al Virus Sincitial Respiratorio (VSR), las autoridades del Ministerio de Salud reforzaron las medidas de prevención y exhortaron a las embarazadas entre las 32 y 36 semanas de gestación a vacunarse, con el objetivo de reducir los casos graves y las hospitalizaciones en recién nacidos.

Durante un recorrido por la sala de neonatos del Hospital del Niño, el ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, informó que actualmente 48 niños permanecen en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) de este centro hospitalario, de los cuales 20 presentan infección por virus sincitial respiratorio.Boyd Galindo explicó que la vacunación materna permite la transferencia de anticuerpos al bebé antes del nacimiento, lo que disminuye el riesgo de complicaciones.

El director médico del Hospital del Niño, Paul Gallardo, señaló que el VSR tiene un comportamiento estacional y registra mayor circulación durante la temporada lluviosa, entre junio y noviembre; que los niños menores de un año tienen mayor riesgo.