Lluvias, tormentas y altas temperaturas marcarán la jornada de este viernes 3 de julio

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA) informó que este viernes 3 de julio estará caracterizado por condiciones atmosféricas inestables, con lluvias, aguaceros y tormentas eléctricas en diversas regiones del país, además de altas temperaturas y elevados índices de radiación ultravioleta.

Según el pronóstico elaborado por la meteoróloga del IMHPA, Pilar López, durante la mañana se prevén lluvias ligeras y abundante nubosidad sobre el oriente del país. Asimismo, no se descartan chubascos aislados en la región metropolitana, la provincia de Colón, sectores de Azuero y el occidente del Caribe, acompañados de actividad eléctrica de baja intensidad.

Para la tarde, el pronóstico indica un aumento en la intensidad de las precipitaciones. Se esperan lluvias y aguaceros con actividad eléctrica de moderada a fuerte intensidad en el centro y sur de Veraguas y Chiriquí.

También existe alta probabilidad de aguaceros de variada intensidad en sectores de Bocas del Toro y la comarca Ngäbe Buglé. Las condiciones lluviosas podrían extenderse hacia la región metropolitana y Colón, mientras que en Herrera y Los Santos se prevén lluvias ligeras aisladas.

En horas de la noche persistirá la posibilidad de lluvias intermitentes, entre ligeras y moderadas, sobre Colón, el norte de Veraguas y las costas de Bocas del Toro. Además, se esperan eventos de tormenta sobre el golfo de Panamá y el golfo de Chiriquí, con potencial de desplazarse hacia las tierras bajas de Chiriquí, Coclé, Panamá Oeste y algunos sectores de la provincia de Panamá. En el oriente del país también podrían registrarse aguaceros ocasionales.

En cuanto a las temperaturas, las máximas oscilarán entre los 28 °C y 32 °C, aunque la sensación térmica podría alcanzar hasta los 38 °C debido a la humedad. Las autoridades también advierten que los índices de radiación ultravioleta se mantendrán entre altos y muy altos, por lo que recomiendan limitar la exposición prolongada al sol y adoptar medidas de protección.

En el ámbito marítimo, se mantiene una advertencia por oleaje en el litoral Caribe, mientras que las condiciones de navegación en el Pacífico continúan siendo favorables.

El IMHPA mantiene vigentes avisos de vigilancia por oleajes y periodos significativos en el Caribe, así como por lluvias y tormentas con actividad eléctrica en diferentes puntos del territorio nacional.