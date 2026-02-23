Localizan a 11 personas reportadas como desaparecidas durante el fin de semana

La Unidad Especializada de Personas Desaparecidas, adscrita al Despacho del Procurador General de la Nación, informó que 11 personas fueron ubicadas entre el sábado 21 y domingo 22 de febrero de 2026, mediante operativos coordinados con las fiscalías regionales y el apoyo de unidades de la Policía Nacional.

Según el informe oficial, el sábado 21 de febrero se logró la localización de cinco personas: una mujer adulta de 25 años, un adolescente de 13 años con activación de Alerta Amber, una mujer adulta de 23 años, un hombre de 67 años en la provincia de Chiriquí y un menor de 17 años también bajo Alerta Amber.

Las labores continuaron el domingo 22 de febrero, cuando se ubicaron seis personas adicionales. Entre ellas, un hombre adulto de 35 años en Colón, otro de 58 años en Panamá Oeste, así como cuatro menores bajo Alerta Amber: una adolescente de 14 años en Chiriquí, un menor de 14 años en Panamá, una joven de 16 años en la comarca Ngäbe Buglé y otra menor de 14 años en Panamá.