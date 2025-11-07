Locutores panameños reclaman uso de la IA en la comunicación estatal; piden ser tomados en cuenta

Miembros de la Asociación de Locutores Comerciales de Panamá (ALC), a través de un comunicado, expresaron su preocupación por el creciente uso de voces creadas con inteligencia artificial en pautas de entidades estatales. Los agremiados defienden el trabajo de los locutores panameños.

“En los últimos meses, hemos sido testigos del uso creciente de voces generadas por inteligencia artificial en la comunicación pública de múltiples instituciones Estatales. Esta práctica, aunque tecnológicamente innovadora, plantea serias preocupaciones éticas, culturales y laborales”, expresaron en el escrito.

Destacaron que su pronunciamiento “no es solo en defensa del trabajo de nuestros locutores agremiados, sino también en representación de todas las personas en el territorio nacional que utilizan su voz como herramienta profesional”.

Agregaron que, “no solo expresan su posición, sino que reafirma su compromiso con la defensa de las voces humanas panameñas, con el respaldo de la ley, la historia y el sentido de pertenencia que nos une como nación”.

“Y no es solo un deseo: es un derecho protegido por la ley. Desde el Código de Trabajo de 1971, en el artículo 244, lo establece claramente: la locución en Panamá es para personas panameñas. Pasando por la Ley 24 de 1999, en su artículo 161, protege nuestras ondas radiales y televisivas de voces sin licencia. Y la Ley 281 de 2021 que en el artículo 38-A, asegura que el doblaje de nuestras producciones publicitarias debe estar en manos de profesionales panameños”, concluyeron en su comunicado.