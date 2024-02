Los beneficios hidratantes de la sandía

¿Tiene sed constante a causa del calor? Una opción maravillosa para refrescarse es un producto de nuestra campiña: la sandía. Así lo destaca la Caja del Seguro Social (CSS) en un reporte oficial.

La nutricionista-dietista de la CSS Italia Farrier subrayó que la sandía es excelente para refrescarse en los días calurosos. Esto se debe a su alto contenido de agua, que representa el 90% de esta fruta. “El agua ayuda a mantener la hidratación y a regular la temperatura corporal”, afirmó.

Explicó que el efecto refrescante se le atribuye al hecho de que contiene citrulina, un aminoácido que ayuda a dilatar los vasos sanguíneos y a aumentar el flujo sanguíneo, promoviendo la sudoración y enfriamiento corporal. La presencia de este aminoácido la hace favorable para los deportistas, porque mejora el rendimiento físico.

La profesional de la salud destacó que “la sandía contiene las vitaminas A, C y del complejo B. Además, agregó que aporta manganeso, magnesio y potasio, siendo este último mineral clave para la hidratación”.

Los adultos mayores advertían erróneamente que este fruto no se debía ingerir de noche porque podría producir un espasmo estomacal; sin embargo, Farrier desmitificó esta historia, al manifestar que no hay evidencia científica que respalde que cause algún problema de salud si se come en horas nocturnas.

Se recomienda comer la fruta en trozos, y no de forma líquida como en jugos o batidos; ya que “en tajadas llena más, porque al masticarla y comer la pulpa hay mayor sensación de saciedad que al beber un jugo”.

“Es fácil beber uno o dos vasos grandes de jugo, mientras que es más difícil comerse cinco o seis piezas de la fruta en una sentada”, agregó.

La citada fruta, llamada en otros países melón de agua, se produce en las regiones de Herrera, Los Santos, Veraguas, Coclé, Chiriquí y Panamá; y por ser una delicia para el paladar, es exportada a diversos países, tanto de Europa como del norte de América, ya que destaca por su pulpa atractiva, firme, de color rojo y su excelente sabor.