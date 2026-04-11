Los bomberos reportan siete heridos en accidente en Pacora

El Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá (BCBRP) informó que siete personas resultaron heridas, incluido un conductor que quedó atrapado, tras un accidente de tránsito ocurrido la mañana de este sábado en el entronque hacia Pacora, en Panamá Este.

Según la entidad, el hecho, registrado alrededor de las 9:30 a.m., involucró a un bus de la ruta Chepo–Panamá y un camión de reparto de agua. Al llegar al sitio, las unidades confirmaron que el conductor del bus presentaba lesiones de consideración al quedar atrapado dentro del vehículo.

Los bomberos señalaron que de inmediato se coordinó la respuesta con estaciones cercanas; en primera instancia, la estación de Tanara fue la primera en llegar, seguida por unidades de San Martín, quienes utilizaron herramientas hidráulicas para liberar al afectado.

Asimismo, las labores de rescate culminaron minutos después, logrando extraer con vida al conductor. Posteriormente, los heridos fueron trasladados a centros médicos: los casos más graves al Hospital Irma Lourdes Tzanetatos y los leves al Hospital Regional de Chepo.