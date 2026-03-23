Los correos reactivan los envíos hacia Europa

La reactivación del servicio de envíos internacionales hacia Europa a través de la Dirección de Correos y Telégrafos (COTEL) fue anunciada por el Ministerio de Gobierno.

COTEL informó que, a partir de la fecha, los usuarios podrán realizar envíos a diversos destinos europeos, entre ellos España, Francia, Italia, Alemania, Portugal, Bélgica y Gran Bretaña.

“Esta reactivación representa un paso importante en el proceso de modernización y ampliación de la red logística de la entidad. El objetivo es fortalecer la conectividad del país y facilitar el intercambio comercial y personal entre Panamá y el continente europeo”, señaló la institución en un comunicado