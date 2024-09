Los rectores de las cinco universidades estatales devengan un salario que van desde B/. 9,500 hasta los B/. 14,000, así revelan los informes publicados por la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (ANTAI).

Los montos se establecen tomando en cuenta el salario base por el cargo que desempeñan, su rango como profesores y la cantidad aportada como gastos de representación.

En el caso del rector de la Universidad de Panamá sus honorarios son de B/.11,470. “El salario del rector es su salario de profesor en la categoría que tenga, en mi caso es B/.5,170.00 (tiene que seguir dando clases, por lo menos un curso por semana), más B/. 4,746.00 por ser rector. Y se incluye B/. 3,000 por gastos de representación. Esto está estipulado así desde hace 30 años”, explica Eduardo Flores, quien es profesor universitario permanente.

Por su parte, la rectora de la Universidad Especializada de las Américas, Nicolasa Terreros, afirmó “como rectora ahora recibo el salario de la posición que es de B/. 6,500 cuando deje de ser rectora y regreso a mi posición de profesora regular titular I, entonces vuelvo a mi salario de docente que es: B/. 3,432.00. Acá no se pagan los dos sueldos, como en otras universidades. Nos asignan gastos de representación de B/. 3,000. Razón por la cual yo, por decisión propia, no he aceptado viáticos de ningún tipo”.

En tanto, en el caso del regente de la Universidad Marítima de Panamá, Víctor Luna, su sueldo es de B/. 7,000 y se le entrega B/. 3,000 en gastos de representación. Luna mantiene una licencia sin sueldo como profesor de tiempo completo.