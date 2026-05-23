Machado en Panamá: encuentros con opositores y comunidad venezolana y confirma su candidatura a unas próximas elecciones

La líder opositora venezolana María Corina Machado ha ratificado este sábado en Ciudad de Panamá su candidatura presidencial y el objetivo de lograr elecciones libres y transparentes en un plazo de siete a nueve meses, en un encuentro con los principales líderes de la oposición.

Machado, quien lidera las encuestas, ha planteado la depuración del Consejo Nacional Electoral y su sustitución por un nuevo registro electoral que permita que más de cinco millones de ciudadanos aptos puedan registrarse y votar de manera libre.

“La transición a la democracia a través de elecciones presidenciales libres y justas, donde voten todos los venezolanos dentro y fuera del país”, ha afirmado durante una rueda de prensa en Ciudad de Panamá donde se encuentra desde el jueves 21 de mayo.

A su vez, la líder opositora y premio Nobel de la Paz también ha destacado la labor de Edmundo González Urrutia, quien se ha unido telemáticamente a la reunión desde Madrid, y ha revelado que será candidata a la presidencia de Venezuela.

“Yo seré candidata, pero podrán haber otros, por supuesto (...) A mí me encantaría competir con todo el mundo, con todo el que quiera ser candidato”, ha admitido.

En la capital de Panamá, María Corina Machado se ha reunido con todos los integrantes de la Mesa de la Unidad o Plataforma de la Unidad. En la mesa se encontraban líderes de la oposición como Leopoldo López, Antonio Ledezma, Andrés Guanipa, Rodrigo Cabezas, César Pérez Vivas, Biagio Pilieri, Delsa Solórzano, Noel Álvarez y Roberto Enríquez, entre otros.

Durante su intervención ha asegurado que la presencia de los miembros de la plataforma unitaria en Panamá es para preparar la fase de la transición en Venezuela. Tras la extracción de Nicolás Maduro el 3 de enero por parte del Gobierno de Estados Unidos, el plan de Donald Trump cuenta con tres fases: la estabilización, la recuperación económica y la transición. Por ello, la venezolana ha pedido tiempo.