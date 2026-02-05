Mañana despedirán al exrector Vallarino

ML | Las honras fúnebres de Julio Alberto Vallarino Rangel, quien fuera rector de la Universidad de Panamá, serán este 6 de febrero en la iglesia San Antonio de Padua, en Miraflores, a las 2:00 p.m.

Vallarino Rangel nació el 9 de enero de 1948 en la ciudad de Panamá. Realizó estudios primarios en la Escuela Carlos A. Mendoza y obtuvo el diploma de bachiller en Ciencias en el Instituto Fermín Naudeau. Ingresó a la Universidad de Panamá, donde se graduó en 1974 como Licenciado en Matemática y en 1982 culminó una Maestría en Ciencias con especialización en Matemática.

Fue Vicerrector de Investigación y Postgrado y el 12 de mayo del 2000, fue electo rector, cargo que ostentó hasta el año 2003.

Durante su gestión rectoral fomentó la investigación, la transformación y calidad de la educación superior, promovió la oferta de estudios de postgrado, maestrías, doctorados. Su labor se destacó por impulsar un sistema de acreditación universitaria.