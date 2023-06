Manifestantes acuerdan mantener abierto el puente de Changuinola

Tras culminar la reunión entre gobierno y los invasores en Changuinola se acordó una nueva reunión el próximo 6 de julio, por lo cual los ocupantes del asentamiento informal se comprometieron a desbloquear la vía.

La Defensoría del Pueblo informó que en la mesa se propuso otorgar 120 lotes de 300 mts cuadrados por familia con aprobación de plano de la propiedad, “siempre y cuando se verifique que no cuentan con terreno o propiedad”.

El ombudsman Eduardo Leblanc informó que “se acordó el cese de ambas partes en el tema de las agresiones; además vamos a conversar con el dueño del lote para evitar una solicitud de lanzamiento hasta que se resuelva lo acordado”.

Luego de tres días consecutivos de protestas, cierre de vías y alteración del orden en la provincia, el ministro de vivienda Rogelio Paredes reveló, en entrevista para TVN Noticias que ‘’se estaban perdiendo 2 millones de dólares diarios porque las bananeras ya no podían esperar más tiempo”.

Agregó que la invasión de tierras “se incrementa cuando se está terminando cualquier administración, porque ellos sienten que no se les va a tocar precisamente porque estamos en un año electoral y la gente dirá ‘bueno espérate no me meto con esta gente porque aquí hay votantes’, porque hay un costo político”.

Por su parte, el ministro de Gobierno, Roger Tejada, indicó que en el acuerdo se estableció también “atender el tema de los que estaban siendo retenidos por las casas de paz”.

Detalló que acordó “ubicar un terreno, un programa de vivienda ya que estas personas son de bajos recursos, son personas vulnerables. Y no tienen suficiente, tienen trabajo, pero no ganan lo suficiente para poder tener un hogar, adquirir o acceder a un préstamo”.