Las floraciones de un alga roja del género Ceramium continúan siendo monitoreadas en diferentes sectores de la costa panameña, donde han sido reportadas desde hace más de un mes.

Según el Ministerio de Ambiente, evaluaciones preliminares indican que el alga no es tóxica. Sin embargo, su acumulación en grandes cantidades puede disminuir el oxígeno en el agua y generar malos olores durante su descomposición.

Actualmente se realizan estudios para identificar genéticamente la especie y determinar los factores que favorecen su proliferación, con apoyo de especialistas de la Universidad de Panamá, la Universidad Tecnológica de Panamá y otras instituciones. Mantienen seguimiento a proliferación de alga roja en costas panameñas

Las floraciones de un alga roja del género Ceramium continúan siendo monitoreadas en diferentes sectores de la costa panameña, donde han sido reportadas desde hace más de un mes.

Según el Ministerio de Ambiente, evaluaciones preliminares indican que el alga no es tóxica. Sin embargo, su acumulación en grandes cantidades puede disminuir el oxígeno en el agua y generar malos olores durante su descomposición.

Actualmente se realizan estudios para identificar genéticamente la especie y determinar los factores que favorecen su proliferación, con apoyo de especialistas de la Universidad de Panamá, la Universidad Tecnológica de Panamá y otras instituciones.