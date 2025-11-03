Marco Rubio felicita a Panamá por sus 122 años de separación con Colombia

El secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, envió un mensaje de felicitación al pueblo panameño con motivo del 122 aniversario de la independencia de Panamá, celebrado este 3 de noviembre de 2025.

En su comunicado oficial, Rubio destacó la estrecha relación entre ambos países, subrayando los esfuerzos conjuntos bajo el liderazgo de los presidentes Donald Trump y José Raúl Mulino.

“Bajo el liderazgo de los presidentes Trump y Mulino, nuestras dos naciones cimentan el camino hacia un futuro más seguro y próspero. Panamá es un socio comprometido de los Estados Unidos y un líder regional en el mantenimiento de la seguridad, en el combate al narcotráfico y en la gestión de la migración ilegal, los cuales son asuntos vitales para la estabilidad de la región”, agregó.

Rubio añadió que, “juntos, nuestras naciones comparten el peso de salvaguardar la seguridad del Canal de Panamá, una puerta de entrada estratégica para el comercio, que influye en la vida de millones de personas cada día. Nuestra asociación de vieja data es un reflejo de los estrechos lazos que unen a nuestras naciones, a medida que seguimos trabajando juntos para resistir ante aquellas influencias malignas que amenazan nuestros valores compartidos y nuestro compromiso con la libertad”.