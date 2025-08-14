Nacionales

Martíz propone exonerar de impuestos los pañales desechables para adultos

La iniciativa se encuentra en borrador y se va a mejorar para presentarla en la Asamblea, dijo el doctor Alfredo Martíz

ML | Pañales desechables que usan los pacientes de la CSS.
Thaylin Jiménez
14 de agosto de 2025

En Panamá, se busca crear una ley para exonerar de impuestos los pañales desechables que utilizan los adultos mayores.

El exdirector de la Caja del Seguro Social (CSS), Alfredo Martíz, informó que presentará una propuesta en la Asamblea Nacional (AN) para que a estos productos “no se les cobre el impuesto del 7 % o incluso se les puede aplicar hasta un 20 % de descuento, como lo tienen los jubilados, pensionados y la tercera edad en otros servicios”.

Martíz sustentó su propuesta en que la compra de este tipo de pañales “representa una carga económica considerable para familias y cuidadores, especialmente considerando que muchas de estas personas dependen de pensiones reducidas o ingresos limitados”.

Para Alexander Pineda, vocero de los pacientes con insuficiencia renal, “la propuesta de exonerar el impuesto del 7 % a los pañales de adultos desechables sería una forma de apoyar estos gastos que se agregan en el adulto mayor y que no están disponibles en todo el sistema de salud público”.

Franklin Ortiz, vocero de jubilados, expresó su respaldo a la propuesta.

“Una persona con incontinencia o dependencia funcional puede requerir entre 3 y 5 pañales diarios, lo que equivale a más de 90 pañales mensuales. Eso se traduce en un gasto mensual promedio que puede superar los 50 o 100 dólares”.

