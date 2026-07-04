Más de 1.5 millones de panameños están inscritos en partidos políticos

La Dirección Nacional de Organización Electoral informó que hasta este jueves 2 de julio, un millón 550 mil 083 panameños están inscritos en los partidos políticos legalmente constituidos o en formación.

Esto representa el 48.80% del total del registro electoral de 3,176,866 ciudadanos, mientras que el restante 51.20% no está afiliado a ninguna agrupación política.

De acuerdo con el informe, el Partido Revolucionario Democrático tiene 551,473 inscritos, Realizando Metas 278,683, Cambio Democrático 260,499, Partido Panameñista 236,203, MOLIRENA 78,505, Frente Amplio por la Democracia 46,583, Movimiento Otro Camino 45,640, Partido Alianza 26,016 y el Partido Popular 20,909 adherentes.

En cuanto a los colectivos en formación, Acción Ciudadana Independiente cuenta con 2,854 inscritos, el Partido Nacional Humanitario con 2,347 y RADIX con 371.