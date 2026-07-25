Más de 190 personas fueron detenidas en las últimas 24 horas

Un total de 191 personas fueron detenidas en las últimas 24 horas durante operativos realizados en todo el país como parte del Plan Firmeza, informó la Policía Nacional.

Según el reporte oficial, 124 de las detenciones corresponden a personas requeridas por oficio, 30 por faltas administrativas, 23 en flagrancia y 14 por presuntos delitos de microtráfico.

Además, en coordinación con el Ministerio Público, se efectuaron 82 allanamientos que dejaron como resultado el decomiso de dos armas de fuego, 147 municiones, un proveedor, B/. 6,044.60 en efectivo, la recuperación de un vehículo y la incautación de otros dos.

En materia de tránsito, la institución reportó la colocación de 888 boletas por infracciones al Reglamento de Tránsito y el remolque de 51 vehículos con grúa.