Más de 200 aprehendidos en las últimas 24 horas

La Policía Nacional informó que aprehendió a 216 personas durante las últimas 24 horas. De ese total, 137 fueron aprehendidas mediante oficio, 57 por faltas administrativas, 20 en flagrancia y 12 por presunto microtráfico.

Asimismo, se realizaron 82 diligencias de allanamiento, durante las cuales se decomisaron ocho armas de fuego y B/. 182.00 en efectivo.

En materia de tránsito, se impusieron 1,081 boletas por infracciones al Reglamento de Tránsito, de las cuales 346 fueron por exceder los límites de velocidad, 49 por circular con luces inadecuadas y 17 por embriaguez comprobada. Además, 73 vehículos fueron removidos con grúa.