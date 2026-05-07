Más de 22 mil personas reciben tratamiento antirretroviral en Panamá

El Ministerio de Salud (Minsa) presentó, a través de la Sección de ITS/VIH/SIDA, el informe de resultados de la segunda medición de madurez del sistema para la atención del Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH) avanzado e infecciones oportunistas en Panamá correspondiente a 2026.

La medición tuvo como objetivo establecer el grado de avance en el cumplimiento de los estándares para la atención integral de la enfermedad avanzada por VIH e infecciones oportunistas en 15 Clínicas de Terapia Antirretroviral (CTARV) a nivel nacional.

El jefe encargado de la Sección de ITS/VIH/SIDA, Johny Castillo, indicó que, en comparación con la primera evaluación realizada en 2024, se registraron avances en ocho de los 10 estándares evaluados.

“Se logró avanzar en 8 de los 10 estándares evaluados, alcanzando un 90% de cumplimiento en las guías de manejo para enfermedad avanzada y en el abordaje de infecciones oportunistas, principalmente tuberculosis, criptococosis e histoplasmosis”, manifestó Castillo.

El funcionario explicó que las 15 Clínicas de Terapia Antirretroviral que participaron en la medición representan el 82% de los casos del país, lo que equivale a unas 19,000 personas que viven con VIH y reciben tratamiento gratuito.

El Minsa detalló que este año invierte B/. 3.6 millones para garantizar el tratamiento antirretroviral en las 21 Clínicas de Terapia Antirretroviral distribuidas en las 15 regiones de salud del país.

Actualmente, en Panamá unas 24,400 personas viven con VIH, de las cuales aproximadamente 22,000 reciben tratamiento antirretroviral.

La entidad explicó que la medición de 2026, al igual que la efectuada en 2024, es de tipo descriptivo y transversal. Mediante entrevistas a informantes clave, observación y revisión de datos, se identifican las principales brechas relacionadas con el abordaje del VIH avanzado, así como el tamizaje, diagnóstico y tratamiento de infecciones oportunistas en pacientes con VIH.

El Virus de Inmunodeficiencia Humana es una infección viral crónica que ataca el sistema inmunológico, debilitándolo progresivamente y dejando a la persona vulnerable a diversas enfermedades.